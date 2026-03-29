自身の武器と、ひたむきに向き合い続けている。U-21日本代表FW横山夢樹(C大阪)は27日のアメリカ戦(●0-2)で鋭いドリブル突破を連発。「自分の特長を出す回数は多かった」とひとつの手応えを覚えつつ、「得点が生まれなかったので、そういった意味では満足のいく試合ではなかった」と振り返った。U-21日本代表は韓国遠征の初戦でアメリカと対戦。4-3-3の左ウイングで先発した横山は、序盤から持ち味のドリブルで何度も仕掛けた