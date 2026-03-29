世代別代表では2年半ぶりの招集となった。U-21日本代表FW鈴木大馳(鳥栖)は、2023年のU-17日本代表以来となる活動に参加。「チーム(鳥栖)を優先的に考えていたので、まさか呼ばれるとは思っていなかったけど、こういうチャンスを掴み切れるようにがんばりたい」。日本は29日にU-23韓国代表と対戦する。27日のU-21アメリカ代表戦では、0-2で折り返したハーフタイムに投入を伝えられ、4-3-3の1トップに立った。ワイドに攻撃を展開