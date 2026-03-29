[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]これぞバイエルンのクオリティーだ。ケガによる離脱で今回が1年ぶりの代表帰還となったDF伊藤洋輝が3バックの左で先発し、別格とも言える安定感を披露。守っては1対1の局面でほぼ全勝、ボールを持てば左ウイングバックの前田大然(セルティック)との連係で何度も相手DFの裏を取ってCKを獲得するなど、次元の違いを見せつけた。圧巻だったのはまずは守備だ。対面にいたの