レギュラーシーズンも残すところ約2週間となり、NBAはポストシーズンに向けて一層の盛り上がりを見せている。昨シーズン終了後からこれまでを振り返ると、各チームのフロントは様々な補強や再編に動き、その成果は大きく分かれることとなった。 現地メディア『ESPN』は、この期間に行われたトレードや契約、ドラフト指名を総合的に評価し、リーグにおける“ベストムーブ”