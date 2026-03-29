韓国代表は28日にコートジボワール代表との国際親善試合を行い、0-4の大敗を喫した。FWソン・フンミンは「すべての相手が僕らより強いと考えなければいけない」と試合に臨む姿勢を再認識した様子だ。『朝鮮日報』が伝えている。国際Aマッチ通算1000試合目のメモリアルマッチに臨んだ韓国だが、風邪をひいていたというソンや足首を痛めているFWイ・ガンインはベンチスタートだった。序盤は韓国ペースだったが、W杯全試合で採用