フェニックス・サンズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年3月29日（日）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 134 - 109 ユタ・ジャズ NBAのフェニックス・サンズ対ユタ・ジャズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし39-21で終了する。第2クォーターはフェニックス・サンズが試合を有利に運び73-45で終了