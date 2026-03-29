Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramで、AIとの会話動画を投稿した。 【動画】玉森裕太×AIの笑いに溢れるトークで新たなニックネームが決定？ ■玉森裕太「そんなこと喋れるんだ！」AIとの会話に興味津々 この日の玉森は、白いシャツ姿で、胸のポケットのメガネをかけた大人シンプルコーデで登場。スタッフがAIと会話をしてみようと提案すると、玉森は「おお、なるほどね！」と相槌を打ち、会話がスタ