TBS系で3月31日22時から放送されるSixTONESの大型特別番組『6SixTONES』（読み：シックスストーンズ）の公式Instagramでは、放送第2弾ゲストのひとり、亀梨和也とSixTONESが登場する本編切り抜き動画を公開した。 【動画】亀梨和也とSixTONESが共演、笑いに溢れる“わちゃわちゃ”チャレンジ ■亀梨和也とSixTONESが共演！ 『6SixTONES』公式Instagramでは、「本編キリヌキ」として亀梨和也とSixTONES6人のチャレンジ動画