【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Vaundyが3月28日に北海道・大和ハウス プレミストドームにて4大ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”』のファイナル公演を開催。男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー完走を果たした。 ■全公演チケット完売！約35万人を動員するツアーに 今回のドームツアーは2月7日に開催された福岡県・みずほPayPa