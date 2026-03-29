メジャー1年目を迎えているアストロズ・今井達也投手。日本時間30日に控えるメジャー初登板を前に、意気込みを語りました。西武からアストロズに移籍した今井投手。この日はキャッチボールなどで調整したあと、ブルペンで20球ほどの投球を行いました。海外メディアからは、登板日前日のブルペンはかなり異例だとの声もあがりましたが、これは西武時代から続く今井投手流の調整方法。エスパーダ監督も調整方法は今井投手に任せてい