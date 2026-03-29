◇ナ・リーグドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）ドジャースが劇的な逆転勝利で開幕3連勝を収めた。1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、最終回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が最終回を締めた。試合後、会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督（53）は危なげない投球でチームを勝利に導いた守護神を絶賛した。メジャー屈指の守護神にとっ