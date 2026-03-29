俳優の杉浦太陽が28日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんと日帰り温泉へ行ったことを報告した。【映像】辻希美、授乳中の無防備な姿この日、杉浦は「京都帰りで」と明かし「コアと銭湯 近くの日帰り温泉にしました」と幸空くんの後ろ姿を公開。「親子のいいコミュニケーションの時間です」とコメントした。続けて、長男・青空（せいあ）くんと次男・昊空（そら）くんについて「昔は、セイアとソラと銭湯巡りし