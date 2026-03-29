◇セ・リーグDeNA―ヤクルト（2026年3月29日横浜）今季からキャプテンに就任したDeNA・筒香嘉智内野手（34）が、3試合目で初めてスタメンに名を連ねた。「3番・三塁」で出場。開幕2連敗のチームは「2番・左翼」に度会を入れてビシエド、宮崎を外すなどオーダーを替えた。筒香は開幕直前に上半身のコンディション不良を訴えた。開幕メンバーとして出場選手登録されたが、開幕2試合は出場していなかった。