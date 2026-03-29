タレントの辻希美が28日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんと次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの愛らしいエピソードを披露した。【映像】辻希美（38）、自宅リビングでくつろぐ子どもたちの姿この日、辻は前日に予防接種を受けた夢空ちゃんが「副反応なのか?!夜ちょっとあったかいかも?!って感じだったからか夜中ずっと泣いてて」と、夜泣きをしていたことを告白。「朝方やーっと爆睡に入ってくれた」と安堵した様子で