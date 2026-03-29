全国の天気です。きょうは移動性の高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。桜が見頃の所では絶好のお花見日和となりますが、太平洋側の山沿いの一部は、急な雨にご注意ください。【週間予報】あすは西から雨や風が強まる火曜日には今年一番の大雨のおそれ春本番の陽気ヒノキ花粉も…症対策を予想最高気温です。全国的にこの時季としては高く、季節先取りの暖かさとなるでしょう。昼間は上着なしでも過ごせる春本番の陽気で