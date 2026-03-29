ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が29日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。フィギュアスケート世界選手権で優勝した坂本花織（25＝シスメックス）について語った。フィギュアスケート世界選手権の女子フリーが27日（日本時間28日）にチェコ・プラハで行われ、今大会で現役を引退するミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本