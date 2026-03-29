中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇や米国の対ロシア制裁の緩和を受け、ロシアの原油輸出による収益が急拡大している模様だ。ウクライナが攻撃を強めている製油所などを防護するため、民間警備会社が軍事用小火器を使用することを認めた。米ブルームバーグ通信は２４日、ロシアの原油輸出額が過去３週間で１日平均２億７０００万ドル（約４３０億円）となり、１月と比べて２倍に跳ね上がったと報じた。ウクライナ侵略開始直