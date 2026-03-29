将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日、鳥取市の「有隣荘」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。大一番を迎えた両者だが、前日の28日に行われた前夜祭では、藤井棋王の“もう一つの顔”が全開に。鳥取入りの道のりで利用した特急「スーパーはくと」の感想を問われ、嬉々として鉄トークを繰り広げる姿がファンの間で大きな話題を呼んでいる。【