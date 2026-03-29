ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#9が29日(21:00〜)に配信される。『秘密のママ園2』場面カット○「のぞき見! 隣のママ」「堕落のパパ園」今回は、板野友美がスタジオゲストに登場。スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」では、「令和のママ友マウント」をテーマに厄介なママ友トラブルについてトークを展開する。「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、巧妙化するマウントの手口が紹介される中、板野は「