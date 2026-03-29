『【推しの子】』AnimeJapan 2026 Special Stageが、3月29日に開催された「AnimeJapan 2026」内REDステージにて行われた。大塚剛央（アクア役）、伊駒ゆりえ（ルビー役）、潘めぐみ（有馬かな役）、石見舞菜香（黒川あかね役）、大久保瑠美（MEMちょ役）、伊東健人（雨宮吾郎役）、高柳知葉（天童寺さりな役）が登壇し、テレビアニメ第3期を振り返るとともに、第4期に向けた意気込みを語った。【写真】大塚剛央＆伊駒ゆりえら登