きさらぎ賞３着のラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が、次走はオークストライアルのフローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル）を目標としていることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが発表した。同馬はきさらぎ賞で重賞に初挑戦し、メンバー唯一の牝馬ながら３着と健闘した。前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。賞金面では１勝クラ