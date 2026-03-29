近３年の高松宮記念で連対した６頭のうち、実に５頭がチャンピオンヒルズ帰り初戦の馬。この傾向は見逃せない。ナムラクレアの好走が数字を押し上げている面はあるが、それを差し引いても高い再現性を示している。注目すべきは、昨年と同じローテーションで挑むサトノレーヴ。昨年は３月３０日のレースに向けて２月２１日に入厩。今年も３月２９日に対し、２月２０日にトレセン入りと、ほぼ同一のスケジュールで調整されてい