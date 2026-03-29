メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県御浜町では春のイチゴ狩りシーズンを迎え、旬の味を楽しむ観光客でにぎわっています。 御浜町の古川園芸では、温暖な気候を利用しビニールハウスでイチゴを栽培していて、22日からイチゴ狩りが始まりました。 栽培しているのは三重県が開発した「かおり野」という品種で、甘味が強くフレッシュな香りが特徴です。 訪れた観光客は、真っ赤に実った大粒のイチゴを頬張り