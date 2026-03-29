メ～テレ（名古屋テレビ） 最新のランニングシューズを体験できるイベントが、名古屋で開かれています。 ＪＲセントラルタワーズで行われているこのイベントは、スポーツ用品を販売する「Alpen NAGOYA」がランニングに興味を持ってもらおうと、人気のランニングブランド「On」などと開催しています。 最新のシューズを履き実際に走ることで、自分に合うサイズ感や履き心地を試すことができ