元サッカー日本代表ＦＷの城彰二さんの娘で、タレントの城夢叶（ゆめか）が大学を卒業したことを報告した。２９日までにインスタグラムを更新し、「ままとぱぱ、大学まで通わせてくれてありがとう」と父との親子ショットを添えて明かした。Ｘ（旧ツイッター）では「１６年間通った成城学園こんなに自由で、穏やかな心で毎日を過ごせたのはこの学校のおかげです」と母校に感謝。「成城っ子でよかった自分らしくいられる場