◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２９日・横浜）上半身のコンディション不良で開幕から２試合欠場していたＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が、「３番・三塁」で今季初出場する。筒香は２０日の西武戦（ベルーナＤ）でスイングした際にコンディション不良を訴えて交代。２１、２２日の同カードを欠場した。その後は練習を再開。開幕前日には出場選手登録されたものの、今季から指揮を執る相川亮二監督は「十分な練習量が