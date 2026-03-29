◆第３０回ドバイ・ワールドカップ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル、良）坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝の騎乗で日本から参戦したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は２着に敗れた。レース前の賞金は４５億６０８３万４５００円で、２着賞金の２４０万米ドル（３億７６１５万９１００円）を追加。計４９億３６９９万６００円として日本馬初の「５０億円