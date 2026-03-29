歌手・小林千絵が26日、自身のインスタグラムを更新。かつての「ヤマハ」アイドルの2ショットをアップした。 【写真】何年たっても姉妹な関係大学のセンセイになった森川美穂 「森川美穂ちゃんとの久々のツーショットです。昨日の『セーラ会』で合流。 ニューミュージックと呼ばれる本格アーティストが主だった音楽事務所『ヤマハ』では、かなり異色だったアイドル2人だぜ～。」と記