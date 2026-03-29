元SKE48のメンバーで、タレントの須田亜香里が26日、自身のインスタグラムを更新。元SKE48、AKB48で女優の木粼ゆりあが編んだ髪飾りを紹介した。 【写真】須田がアシストで告知木粼ゆりあ「包み隠さず」見せちゃった写真集 「この前、ゆりあが編んでくれたバラの髪飾り知らないうちに編み物という、新しい技を身につけていてびっくりしたよ。」と記した須田。手にはグレーの毛糸で編まれた髪飾