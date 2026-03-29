俳優ライアン・ゴズリングが、「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」（2023年）で米アカデミー賞の作品賞、監督賞など7部門を獲得したダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナートの監督コンビによる新作大作で主役を演じる可能性が浮上した。ユニバーサル・ピクチャーズによるタイトル未定の新作は、2027年11月19日公開に向けて、今夏からロサンゼルスで製作が開始される予定と