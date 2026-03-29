記事ポイント東急エージェンシーPOZIが企業規模別×立場別のサステナビリティ意識ギャップ調査を実施大企業と中企業で経営層・推進担当者・一般社員の意識差に大きな違いがあることが判明人事評価へのサステナビリティ項目導入は約8割が賛同と回答東急エージェンシーのSDGsプランニング・ユニット「POZI」が、ビジネスパーソンのサステナビリティ意識ギャップ調査を実施しています。企業規模別・立場別に6グループを対象とした調査