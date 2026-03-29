トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の会談の際に通訳を担当したイ・ヨンヒャン元米国務省通訳局長は26日、「会談の雰囲気は和やかで良かった」と当時の状況を伝えた。先月末に退任したイ元局長はこの日ワシントン特派員との懇談会で、「両首脳ともとても率直だった。誠実に対話しようと努力し、率直な雰囲気だった」とし話した。彼は当時対話をだれが主導したかという問いには「一方が（話を）たくさ