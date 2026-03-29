記事ポイント東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材にした体験型企画展を開催約1年のフィールドワークと対話を経て制作した体験型作品「記憶と選択」「拓く」を展示映画上映・トークショー・ワークショップなど多彩なプログラムを併催東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名が、東日本大震災時の大川小学校津波事故を題材にした体験型企画展「語りにくさを語る―大川小を