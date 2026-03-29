【新華社北京3月29日】中国北京市で29日まで5日間開かれた2026中関村フォーラム年次総会は、「技術革新と産業イノベーションの深い融合」をテーマに、ロボットバーやブレイン・マシン・インターフェース（BMI）、ロボット物流仕分けなど実現が進むスマート生活の数々を展示した。今回は第6世代移動通信システム（6G）やBMI、細胞・遺伝子治療など最先端分野に関する60の分科会を開催。技術革新と産業応用について深く議論した