記事ポイントコムテックスが施工管理アプリ「Kizuku」の「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表、2社が受賞ファーストホームはトーク機能を活用し、1日の電話件数を50件から10件未満へ削減別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理建設業界のDX推進を支援するコムテックスが、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の優れた活用企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています。2025年度は株式