中京大中京―智弁学園6回裏智弁学園2死一、三塁、馬場井が左前に同点打を放つ。投手太田、捕手津末＝甲子園選抜高校野球大会第10日は29日、甲子園球場で準決勝が行われ、智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）に2―1で競り勝った。初優勝した2016年以来、10年ぶり2度目の決勝進出。三回に先制を許した智弁学園は六回に追い付き、八回に逢坂の適時二塁打で勝ち越した。杉本が被安打7で完投。もう1試合は甲子園で初めて4強入