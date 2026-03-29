「選抜高校野球・準決勝、中京大中京１−２智弁学園」（２９日、甲子園球場）智弁学園が逆転勝ち。優勝した１６年以来、１０年ぶりの決勝進出を決めた。注目左腕のエース・杉本が力投。三回に先制点を献上したが、尻上がりに調子を上げて１失点完投した。九回は１死一、二塁のピンチだったが、三飛で２死。さらに１番・田中には足に打球が当たる一打を打たれたが、ボールを拾ってアウトにした。１３７球の熱投でガッツポー