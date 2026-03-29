北中米ワールドカップで日本とグループFで同組のチュニジアは、現地３月28日に国際親善試合でハイチとトロント（カナダ）で対戦。元フランス代表MFのサブリ・ラムシ新監督の初陣で、同じくW杯出場国を相手に１−０で勝利した。FIFAランキングで44位のチュニジアは、同83位のハイチとの一戦で、開始７分に先制に成功する。中盤でのボール奪取後、セルティックで前田大然や旗手玲央と同僚のセバスティアン・トゥネクティがネット