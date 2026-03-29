お笑いコンビ・さや香の新山さんは3月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。『anan』のバックカバーを飾った姿を披露しました。【写真】さや香・新山、バキバキの“肉体美”「にーやんモデルみたい」新山さんは「史上最高のビジュアルとはこのことです」とつづり、自身がバックカバーに登場する、4月1日発売の女性誌『anan』2490号を取り上げたポストを引用。バックカバーの新山さんは上半身裸でデニムを履き、鍛え上げた腹筋を披露