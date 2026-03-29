オリンピックの表彰台や音楽配信サービスのランキングなどで、韓国人のアスリートやアーティストを見かけることはめずしくありません。そこで韓国がスポーツや文化面で躍進を遂げた背景を遡ると、日本との関わり合いが見えてきます。井沢元彦さんの著書『真・韓国の歴史なぜ「反日」を捨てられないのか』では韓国の文化が発展した理由を詳しく解説。今回は本書から一部を抜粋し、朝鮮時代における日本と韓国の歴史をひもといてい