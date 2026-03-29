◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(29日、東京ドーム)巨人対阪神、3戦目のスタメンが発表されました。1番から5番までは3試合連続で変更なく、6番以降は開幕戦オーダーと同様に変更。浦田俊輔選手が再びスタメン起用となりました。先発はドラフト3位ルーキーの山城京平投手。開幕戦で勝利をあげた竹丸和幸投手に続き、初登板での勝利へ好投に期待がかかります。対する阪神は、前日と変更なし。連勝に向けて猛虎打線が襲いかかります。