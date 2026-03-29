「選抜高校野球・準決勝、中京大中京１−２智弁学園」（２９日、甲子園球場）智弁学園が逆転勝ち。優勝した１６年以来、１０年ぶりの決勝進出を決めた。１点を追う六回、馬場井が同点の左前適時打。八回には逢坂の適時二塁打で勝ち越した。投げては注目左腕のエース・杉本が力投した。三回に先制点を献上したが、尻上がりに調子を上げて１失点完投。九回は１死一、二塁のピンチをしのぎ、粘る中京大中京を振り切った。１３