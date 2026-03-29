◇ナ・リーグドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）ドジャースが劇的な逆転勝利で開幕3連勝を収めた。1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、最終回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が最終回を締めた。試合後、会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督（53）は値千金の一打を放った正捕手を絶賛した一振りで球場の空気を一変させた。1―2の8回2死