ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が２９日、最終回を迎えた。番組は４０年半続いた大長寿番組。最後に和田は涙ながらに視聴者、スポンサー、スタッフ、出演者に感謝を伝えた。番組ラスト、最後のあいさつとなった和田は「４０年迎えましたけどご覧いただきありがとうございました」と涙、涙。「自分でも４０年やるとは思ってなかったが、ここまれ来れたのはスポンサーになって頂いた会社の皆様、いつも私を盛り上げてくれるス