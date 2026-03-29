在日中国大使館の敷地に侵入したとして逮捕された陸上自衛隊の3等陸尉の男（23）が敷地に入った後、「植え込みに隠れ、大使館関係者に自ら声をかけた」と供述していることが29日、捜査関係者への取材で分かった。