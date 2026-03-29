智弁学園２―１中京大中京（準決勝＝２９日）智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）に逆転勝ちし、優勝した２０１６年以来、１０年ぶりの決勝進出を決めた。両チームともエースが先発。中京大中京の安藤は、今大会４試合連続の先発となった。中京大中京は三回、神達の犠飛で先制。智弁学園は六回に馬場井の適時打で追いつき、八回、４番逢坂の適時二塁打で勝ち越しに成功した。智弁学園のエース杉本は１３７球で完投した