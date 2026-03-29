クロアチア・スプリト沖の停泊地点で、港湾タグボートなどの民間船舶が米海軍の空母ジェラルド・R・フォードに接近する様子＝28日/Elvis Barukcic/AFP/Getty Images（CNN）米海軍は28日、艦内で発生した火災の影響でイランとの戦争から離脱していた空母ジェラルド・R・フォードがクロアチアのスプリト港に停泊したと発表した。ジェラルド・フォードは今月12日に艦内の洗濯区画で火災が発生し、ギリシャのクレタ島にある米海軍基地