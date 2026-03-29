「ドジャース３−２ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転勝利で開幕３連勝を飾った。一方で試合後のデーブ・ロバーツ監督の会見では大谷翔平投手の打撃を心配する声が米メディアから上がり、指揮官は「特に問題はない」と語った。この日の大谷は第１打席、第２打席と冷静にボール球を見極めての四球。第３打席も深いカウントまで勝負を持ち込んだが二ゴロ併殺打、第４打席も一ゴロに倒れた。２