現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われたG1・ドバイワールドカップ（ダ2000m）は、J.オルティス騎乗のマグニチュードが逃げ切り勝ち。世界の頂点を狙ったフォーエバーヤングは懸命に追い上げたが2着に敗れた。レースは1番ゲートからマグニチュードが好発を決めて先手。フォーエバーヤング、サウジカップ3着タンバランバがこれを追走する形。残り800メートルでも手応えは十分で、直線入口で加速するとフォーエバーヤ