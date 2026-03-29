新規発行停止から月日が流れ、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が本格化しています。 マイナ保険証を使用すると、高額な医療費が発生した際の窓口での支払いが10万円以上軽くなるケースもあります。現在実施されている暫定措置の運用や、将来的な「診察券」との一体化についても解説します。 実質的な「紙の保険証からマイナ保険証への移行」が始まっている 202